Junior 16:00 bis 16:25 Trickserie Cocco Bill Cocco Bill und der sprechende Puma D, I 2002-2003 Stereo Merken Wissenschaftler Otto Kranz bittet Cocco Bill um Hilfe. Er hat ein Serum entwickelt, das bei Menschen und Tieren einen immensen Wachstumsschub hervorruft. Bunz Barabunz klaut das Serum und hat damit natürlich nichts Gutes im Sinn. Außerdem arbeiten drei Wissenschaftler in einem künstlichen Vulkan in Los Alamos an verrückten Maschinen. Sie wissen nicht, dass ihr Auftraggeber Bunz Barabunz ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Cocco Bill Regie: Pierluigi de Mas Drehbuch: Robin Kahnmeyer Kamera: Marino Paire Altersempfehlung: ab 6