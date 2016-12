Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Folge: 45 Dschungelküche F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Tante Diana ist im Stress, weil Hektor ihre Küche nicht mehr zusagt. Sie versucht sich an Gerichten aus dem Kochbuch von Ursula Leckerkoch, aber ohne großen Erfolg. Ursula, die Felizias Mutter ist, ist bei dieser zu Besuch und will im Dschungel nach ausgefallenen Pflanzen für die Rezepte in ihrem neuen Kochbuch suchen. Bauwahn hört Felizia, die ein etwas angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, sagen, sie wünsche sich, Ursula möge im Dschungel verloren gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz