RTL Crime 21:40 bis 22:25 Krimiserie CSI: NY Der Fluch USA, CDN 2013 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 13: Ein Fluch lastet auf dem New Yorker Wentworth-Gebäude: Nachdem der Namensgeber beim Börsencrash von 1929 in den Tod gesprungen war, gab es 37 weitere bizarre Todesfälle. Nun ist ein seltsam gekleideter Mann in die Tiefe gestürzt und auf dem Dach eines Taxis gelandet. Doch der Aufprall war nicht Schuld an dem Tod, sondern die zuvor durchtrennte Halsschlagader, die ihm mit einer selbstgemachten Klinge zugefügt wurde. Diese Art von Klinge wird häufig von Gefängnisinsassen verwendet, was nahelegt, dass der Mörder ein Ex-Häftling war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Sela Ward (Jo Danville) A.J. Buckley (Adam Ross) Originaltitel: CSI: NY Regie: Pam Veasey Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12