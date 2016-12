RTL Crime 12:35 bis 13:20 Krimiserie Cagney & Lacey Der Informant USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 22: Cagney und Lacey bekommen von Samuels eine schwierige Aufgabe. Sie sollen einen Rauschgiftring ausheben, der seine Drogen bevorzugt in Schulen vertreibt. Das Labor zieht immer wieder um und ist deshalb schwer zu orten. Die beiden sollen den vor kurzem festgenommenen Matt Thompson als Informanten in eine Schule einschleusen. Matt meldet schon nach kurzer Zeit, dass der Schüler Jeremy Martin dealt. Chris und Mary Beth sind skeptisch, denn sie kennen Jeremy. Doch kurze Zeit später liegt der Schüler schwer verletzt im Krankenhaus. Mit Drogen vollgepumpt ist er durch ein Fenster gestürzt. Sollten Cagney und Lacey sich in Jeremy so getäuscht haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Michael Vejar Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Lawrence Konner, Ronnie Wenker-Konner Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12