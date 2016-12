Sky Cinema Family HD 20:15 bis 21:50 Trickfilm Delgo USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Jhamora herrscht ein zerbrechlicher Friede. Die Nohrin, die einst in der Luft lebten, teilen sich mit dem Volk der Lockni das Land. Als der junge Lockni Delgo und die Nohrin-Prinzessin Kyla anbandeln, kommt es zur Katastrophe. Eine Hardliner-Gruppe der Nohrin, die einen Krieg entfachen will, entführt die Prinzessin und gibt den Lockni die Schuld. Delgo macht sich mit seinem Freund Filo und dem Nohrin Bogardus auf, die Prinzessin zu finden und die Völker wieder zu befrieden. - Farbenprächtig animiertes Fantasyabenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dennis Schmidt-Foß (Delgo) Peter Flechtner (Bogardus) Uli Krohm (Elder Marley) Gerrit Schmidt-Foß (Filo) Jürgen Kluckert (König Zahn) Originaltitel: Delgo Regie: Marc F. Adler, Jason Maurer Drehbuch: Patrick J. Cowan, Carl Dream, Jennifer A. Jones Kamera: Herb Kossover Musik: Geoff Zanelli