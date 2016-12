1928 überquert Amelia Earhart (Hilary Swank) als erste Passagierin den Atlantik. Über Nacht wird sie zum Idol der amerikanischen Frauen. Vermarktet von PR-Pionier George Putnam (Richard Gere), ihrem späteren Ehemann, sammelt sie Geld, um ihre Flugabenteuer als Pilotin selbst durchzuführen. Sie überfliegt als erste Frau allein den Atlantik und startete die erste Weltumrundung in einem Flugzeug. - Großartig: Oscar-Preisträgerin Hillary Swank brilliert in der Rolle der legendären Luftfahrtpionierin. In Google-Kalender eintragen