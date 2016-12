Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Megalodon: Neues vom Urzeit-Hai USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als größter Jäger der Meere regierte der Megalodon einst die Ozeane unserer Erde. Lange Zeit galt er als ausgestorben. Doch ungewöhnliche Sichtungen vor der Küste Südafrikas geben Wissenschaftlern und Hai-Experten Rätsel auf. Existiert der Urzeit-Hai womöglich noch immer? In dieser Dokumentation geht die Suche nach dem Schrecken der Meere in die zweite Runde. Nach neuen Funden soll nun endgültig geklärt werden, ob der Raubfisch noch immer sein Unwesen in den Tiefen der Meere treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megalodon: The New Evidence

