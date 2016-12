Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Mythen mit Schuss USA 2013 Stereo 16:9 Merken Sechs Mythen mit Schuss und Waffenklischees aus dem Kino: In dieser Episode testen Adam und Jamie unter anderem, ob man mit einem verbogenen Lauf um die Ecke schießen kann. Denn was im Zeichentrickfilm funktioniert, könnte im echten Leben gewaltig nach hinten losgehen. Anschließend stehen kugelsichere Alltagsgegenstände auf dem Prüfstand, vom Maßband über die Geldbörse bis zum Golfball. Können diese Objekte tatsächlich Kugeln stoppen, wie manche Menschen behaupten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters