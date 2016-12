Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Das Purzelbaum-Auto GB 2012 Stereo 16:9 Merken 25 Euro hat der Golf von Milo Luijben und seinen Autotüftler-Freunden auf dem Schrottplatz gekostet. Nun ist der Kompaktwagen ein Internet-Star. Das Auto kann nämlich Dinge, die kein anderer Wagen kann - zum Beispiel Purzelbäume schlagen. Die Jungs sind dem VW im Süden Hollands mit Schweißgerät und Winkelschleifer zu Leibe gerückt und haben den Schwerpunkt des Wagens ein wenig nach oben verschoben. Dadurch liegt ihr Golf zwar nicht mehr optimal auf der Straße, aber man kann mit ihm eine Menge Spaß haben. Weitere Highlights dieser Episode: schockgefrostetes Bier und die Roboter-Band "The Trons". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned