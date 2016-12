Sky Bundesliga 11:15 bis 13:15 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Wieder gut gespielt und nicht gewonnen - Erzgebirge schoss beim 1:1 in Würzburg beide Treffer. Einmal ins eigene, einmal ins gegnerische Tor. Nach vier Niederlagen zumindest ein kleines Lebenszeichen. "Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte Trainer Pavel Dotchev, "aber auch ein verdienter Punkt. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen." Ein frommer Wunsch bei elf Zählern und Platz 17. Weiter den Platz an der Sonne im Visier hat Stuttgart nach dem 3:1 gegen Nürnberg. Ein Pünktchen beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Braunschweig. "Der Sieg ist verdient", analysierte Trainer Hannes Wolf den Dreier gegen den FCN, "aber ich bin nicht uneingeschränk In Google-Kalender eintragen Bildergalerie