Sky Cinema Hits 21:55 bis 23:35 Komödie Keine halben Sachen 2 USA 2004 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Während Ex-Killer Jimmy "Die Tulpe" Tudesky sein neues Dasein als Hausmann und Hühnerzüchter in Mexiko genießt, trauert seine Ehefrau Jill dem alten, spannenden Leben nach. Doch das holt die beiden schneller ein, als gedacht. Denn Zahnarzt Nicholas "Oz" Oseransky schneit mit schlechten Nachrichten ins Haus: Obergangster Laszlo Gogolak wurde frisch aus dem Knast entlassen und hat kurzerhand Nics Frau entführt, um so an seinen alten Widersacher Jimmy zu gelangen. Immerhin vermutet der Mafiapate nicht zu Unrecht, dass die "Tulpe" noch lange nicht verblüht ist. Also machen sich Jimmy, Oz und Jill auf nach L.A., um die Rachepläne des schmierigen Mafiosi zu durchkreuzen. Und das bringt jede Menge Turbulenzen mit sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Jimmy "The Tulip" Tudeski) Matthew Perry (Nicholas "Oz" Oseransky) Amanda Peet (Jill St. Claire) Natasha Henstridge (Cynthia Oseransky) Kevin Pollak (Lazlo Gogolak) Frank Collison (Strabo Gogolak) Johnny Messner (Zevo) Originaltitel: The Whole Ten Yards Regie: Howard Deutch Drehbuch: George Gallo Kamera: Neil Roach Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12