Motorvision.TV 22:15 bis 22:35 Magazin Super Cars Lexus RC-F: der Angreifer aus Japan Lexus RC-F: der Angreifer aus Japan 2016 Stereo 16:9 Merken Der BMW M3 und Mercedes C63 AMG sind die beiden Topmodelle ihrer Baureihen und liefern sich ein ewiges Duell. Der C63 hat auf dem Papier die stärkeren Werte, der M3 liefert dennoch seit jeher in der Praxis die bessere Performance. Ein ständiges hin und her. Doch jetzt kämpfen sie nicht mehr allein um die Krone. Ein Exot aus Japan lauert: Der Lexus RC-F. 8 Zylinder und 477 Pferde treiben den extrovertierten Japaner über den Asphalt. Topspeed 270 km/h. Kann er den deutschen Stammspielern im Kompakt-Segment gefährlich werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars