Motorvision.TV 20:50 bis 21:45 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Richard Hammond lässt sich von der neuen Chevrolet Corvette C7 begeistern und testet die geniale Redneck-Rakete dann gegen den neuen Porsche Cayman GTS. Wird die neue Vette auf dem Top Gear Track mit dem Reptil aus Stuttgart fertig? James May fährt in Maranello den unglaublichen LaFerrari mit 963 PS Systemleistung über den heiligen Teer des Fiorano Circuits. Gast im Top Gear Studio ist X-Factor Star Olly Murs. Jeremy und James blacken dann auf die Höhen und Tiefen der Automarke Peugeot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear