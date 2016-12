Motorvision.TV 12:50 bis 13:20 Magazin Classic Ride Historic Ice Trophy D 2012 Stereo 16:9 Merken Rennfahrer, Rallyepiloten und Familienväter, alle lieben die BMW 02er-Serie, die seit eher der Inbegriff der Sportlimousine. Mit ihr sind nicht nur abenteuerliche Driftwinkel möglich, der 02er kann sogar mit echten Sportwagen mithalten und gilt lange als fast unschlagbar. Classic Rides begleitet den ehemaligen Rallyeprofi und Rallye-Cross-Europameister Herbert Grünsteidl, der mit einem original aufgebauten 2002 von BMW-Tuner Schnitzer bei der Historic Ice Trophy in Altenmarkt/Österreich an den Start geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Ride