Sky Atlantic HD 01:05 bis 02:05 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Ende einer durchzockten Nacht werden Pietro "der Libanese" Proietti (Francesco Montanari), Dandi (Alessandro Rojaund) und Fierolocchio (Mauro Meconi) verhaftet. Das Casino lässt die Polizei wegen illegalen Glücksspiels schließen. Als Freddo (Vinicio Marchioni) die Bande zusammentrommelt, wird ihm klar, dass sie alle am Abgrund stehen. - Schonungslose italienische Gangsterserie nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Caputo (Ricotta) Orlando Cinque (Trentadenari) Emiliano Coltorti (Il Nero) Dario D'Ambrosi (Ispettore Canton) Riccardo De Filippis (Scrocchiazeppi) Antonio Gerardi (Sardo) Roberto Infascelli (Sorcio) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Paolo Marchesini, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 16