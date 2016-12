Sky Atlantic HD 22:20 bis 23:15 Krimiserie Public Enemy Das Malzeichen des Tieres B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Polizisten Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) und Michael Charlier (Jean-Jacques Rausin) untersuchen den Mord an der kleinen Noémie. Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass ihr etwas in die Kopfhaut geritzt wurde: Es ist das gleiche Symbol, mit dem der berüchtigte Kindermörder Guy Béranger (Angelo Bison) vor 20 Jahren seine Opfer zu markierte. Versucht jemand seine Verbrechen zu kopieren? - Verstörender, beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 12