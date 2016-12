Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:20 Serien Deckname Quarry You Don't Miss Your Water USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Memphis, 1972. US-Marine Mac Conway (Logan Marshall-Green) kehrt aus dem Vietnamkrieg zu seiner Frau Joni (Jodi Balfour) heim. Doch eine Rückkehr in sein altes Leben scheint unmöglich. Die Öffentlichkeit dämonisiert den Veteranen, Freunde und Familie meiden ihn. Als Mac auch noch seinen Job verliert, trifft er eine verhängnisvolle Entscheidung: Ebenso wie sein Kriegskamerad Arthur (Jamie Hector), lässt er sich als Killer vom Gangster "Der Broker" (Peter Mullan) anheuern. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Peter Mullan (Broker) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Jamie Hector (Arthur) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Michael D. Fuller, Graham Gordy Musik: Kris Dirksen Altersempfehlung: ab 16