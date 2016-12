Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Löwe und die Rose USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion Lannister (Peter Dinklage) hilft seinem Bruder Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), der seine Schwerthand verloren hat. König Joffrey (Jack Gleeson), der junge Tyrann auf dem eisernen Thron, lädt mit seiner Verlobten Margaery Tyrell (Natalie Dormer) zu einem Frühstück. Auf Drachenstein verliert Stannis Baratheon (Stephen Dillane) derweil die Geduld mit Davos (Liam Cunningham). Nördlich der Mauer hat Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) unterdessen eine Vision, wohin der Weg führen soll. - Das gefeierte, preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe der Königshäuser des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Charles Dance (Tywin Lennister) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Stephen Dillane (Stannis Baratheon) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: George R.R. Martin Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16