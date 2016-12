Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Ein Regenbogen voller Gründe USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Ruth (Frances Conroy) ist begeistert über den Anruf ihrer Schwester Sarah. Vor allem, weil er ihr die Möglichkeit bietet, ein paar Nächte ohne George zu verbringen. Keith (Mathew St. Patrick) und David (Michael C. Hall) streiten über den Umgang mit ihren neuen Pflegekindern Durell und Anthony. Während Keith am sarkastischen Durell verzweifelt, hofft David, die beiden Brüder heimlich adoptieren zu können. Claire (Lauren Ambrose) hingegen scheint endlich einen Weg gefunden zu haben, ihr Geldproblem in den Griff zu kriegen. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Justina Machado (Vanessa Diaz) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Mary Harron Drehbuch: Alan Ball, Jill Soloway Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12