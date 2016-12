Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 118 Eine Leiche für den Neuen D 2008 Stereo 16:9 Merken Da Christian Lind eine Fortbildung besucht, bekommt Korbinian Hofer vorübergehend den Kollegen Torsten Voß an die Seite gestellt. Schon bei dessen Anreise nach Rosenheim gilt es, einen Fall zu lösen: Voß beobachtet, wie ein Motorradfahrer einen Unfallort fluchtartig verlässt. In dem Unfallwagen liegt der tote Fahrer, der zudem noch ausgeraubt wurde. Offenbar haben es die Rosenheim-Cops mit einem äußerst gewieften Mörder zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Christian Lind) Robert Lohr (Torsten Voß) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12