Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 214 Eine Frage der Gerechtigkeit D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Inge Möbius liegt schwer verletzt in ihrer Wohnung. Ein Unbekannter hatte mit einem Messer auf sie eingestochen und eine goldene Uhr gestohlen. Die SOKO stößt auf den vorbestraften Stefan Blum. Er war nachweislich am Tatort, behauptet aber unschuldig zu sein. Die Nachbarin des Opfers weist die Ermittler auf den Kontakt zum Finanzberater Mark von Velden, der angeblich ihren Mann in den Ruin getrieben hatte. Als Inge Möbius vernehmungsfähig ist, bezichtigt sie sofort von Velden der Tat. Dann fallen Dr. Kraft Ungereimtheiten auf. Er weist nach, dass das sichergestellte Messer nicht die Tatwaffe sein kann. Ist von Velden das Opfer einer Intrige? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Wayne Carpendale (Mark von Velden) Monika Lennartz (Inge Möbius) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Christoph Wortberg Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Oliver Lutz