Eigentlich wollte Bella Block (Hannelore Hoger) mit ihrem Lebensgefährten Simon Abendroth (Rudolf Kowalski) segeln gehen. Als in Hamburg eine junge Frau brutal ermordet wurde, bricht Bella sofort ihren Urlaub ab und übernimmt den Fall. Der bringt privat wie beruflich eine Wende in ihrem Leben. - Doppelfolge zum 15-jährigen Bestehen der Krimireihe. In Google-Kalender eintragen