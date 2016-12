MGM 20:15 bis 21:50 Drama Flucht in Ketten USA 1958 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken John "Joker" Jackson (Tony Curtis) hasst Schwarze wie seinen Mitsträfling Noah Cullen (Sidney Poitier). Aneinander gekettet fliehen die beiden gemeinsam vor der Polizei. Größter Feind sind aber nicht die Verfolger, sondern ihre gegenseitigen Rassenvorurteile. - Ergreifendes Fluchtdrama. Oscars für Drehbuch und Kamera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Curtis (John "Joker" Jackson) Sidney Poitier (Noah Cullen) Theodore Bikel (Sheriff Max Muller) Cara Williams (Die Frau) Charles McGraw (Frank Gibbons) Lon Chaney Jr. (Big Sam) King Donovan (Solly) Originaltitel: The Defiant Ones Regie: Stanley Kramer Drehbuch: Nedrick Young, Harold Jacob Smith Kamera: Sam Leavitt Musik: Ernest Gold