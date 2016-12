MGM 06:20 bis 07:40 Western Der Mann von Del Rio USA 1956 SW 20 40 60 80 100 Merken Revolverheld Dave Robles (Anthony Quinn) kreuzt im Städtchen Mesa auf. Das Nest wird vom schießwütigen Saloonbesitzer Bannister (Peter Whitney) tyrannisiert. Bald bekommt es Dave mit Bannisters Bandidten zu tun: Einen verletzt, einen anderen tötet er. Das beeindruckt Bannister. Er will Dave für sich gewinnen. Aber da spielt der "Mann von Del Rio" nicht mit. - Überdurchschnittlicher Western mit Anthony Quinn und Katy Jurado ("12 Uhr mittags"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Quinn (Dave Robles) Katy Jurado (Estella) Peter Whitney (Ed Bannister) Douglas Fowley (Doc Adams) John Larch (Bill Dawson) Whit Bissell (Breezy Morgan) Douglas Spencer (Jack Tillman) Originaltitel: Man from Del Rio Regie: Harry Horner Drehbuch: Richard Carr Kamera: Stanley Cortez Musik: Fred Steiner

