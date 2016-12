Sky Nostalgie 12:45 bis 13:20 Abenteuerserie Sergeant Preston Ein Grenzfall USA 1956 Merken El Walker ist gezwungen, einen hohen Kredit aufzunehmen. Mit dem Verkauf der Welpen seiner Huskyhündin hofft er, seine Schulden zurückzahlen zu können. Doch er gerät immer mehr in Zahlungsverzug und so wird eine Pfändung beschlossen. Ausgerechnet Els alter Freund Sergeant Preston soll die Vollstreckung durchführen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Barry Curtis (Billy Walker) Edgar Dearing (El Walker) Charles Pete Conrad (Clint Hyde) Kenne Duncan (Ram Stevens) Coleman Francis (Lance) Dick Simmons (Sgt. Preston) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Robert C. Bennett, Tom Dougall, Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Bettie Mosher