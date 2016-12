Heimatkanal 00:40 bis 01:10 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Das Geheimnis der Pendel D 1978 Stereo Merken Der Kunstmäzen und Millionär Stelling wird unmittelbar nach der Eröffnung einer neuen Ausstellung tot aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass er einem Raubmord zum Opfer gefallen und dass der Täter in den Kreisen der Galerie Thea, die er finanziell unterstützt hat, zu suchen ist. Außerdem feheln aus der verwüsteten Wohnung die wertvollen "Eumenautischen Pendel" . Deren Schöpfer, Hubert Knorbaum, läßt sich von Wanninger in eine Falle locken und bietet ihm die Pendel zum Kauf an. Hat er die Pendel gestohlen und ist damit bewiesen, dass er der Mörder ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Eva Pflug (Thea) Klaus Schwarzkopf (Doktor) Raphael Wilczek (Künstler) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Peter Weck Drehbuch: Detlef Müller Musik: Eugen Thomass