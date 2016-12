Heimatkanal 23:20 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Entscheidungen D 2003 Stereo Merken Susanna kommt aus Berlin zurück. Sohn Florian ist abweisend und möchte den Tag lieber mit Oma Herta verbringen. Martin will nicht zulassen, dass die Kinder unter Susannas ständigem hin und her leiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Bernhard Zeller