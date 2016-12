Heimatkanal 09:55 bis 10:45 Serien Tierarzt Dr. Engel Meines Bruders Hüter D 1999 Stereo 16:9 Merken Der eigentümliche Waldschrat Bert liefert ein verwundetes Reh ab. Als er nicht mehr kommt, besuchen Quirin und die Kinder Bert in seiner Hütte, wo er schwer krank liegt. Berts Bruder Marquardt hat ihn um sein Erbteil betrogen. Quirin verhilft Bert zu seinem Recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller