Nick 03:45 bis 04:10 Comedyserie See Dad Run Folge: 49 Dad im Gericht USA 2014 Merken Amys Vater ist zu Besuch. David, der sich von seinem Schwiegervater immer abgelehnt fühlte, will ihn unbedingt beeindrucken. Dafür ist er sogar bereit, ihm eine Gerichtsverhandlung vorzutäuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Mandela Bellamy (Bailiff) Chuck Dukas (Juror) Originaltitel: See Dad Run Drehbuch: Tiffany Lo, Ethel Lung

