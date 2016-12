Nick 21:55 bis 22:15 Jugendserie Degrassi Verbotene Leidenschaft CDN 2015 Merken Tristans Herz gerät in Wallung, als er seinem neuen geheimen Freund dabei zusieht, wie er eine fantastische Englischstunde gibt. Aber er war von Mr. Yates gewarnt worden, seine Gefühle in der Schule weniger offensichtlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Brogren (Archie 'Snake' Simpson) Sarah Fisher (Becky Baker) Ana Golja (Zoe Rivas) Ricardo Hoyos (Zig Novak) Andre Dae Kim (Winston Chu) Lyle Lettau (Tristan Milligan) Eric Osborne (Miles Hollingsworth III) Originaltitel: Degrassi Altersempfehlung: ab 12