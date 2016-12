Nick 12:40 bis 13:10 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Folge: 69 Mondo Gecko USA 2014 Merken Leo, Raph, Mikey und Donnie sind mutierte Schildkröten, die von ihrem Sensei Meister Splinter in der Kunst des Ninjutsu trainiert worden sind. Aus dem Abwasserkanal kommen sie direkt ins turbulente New York. Sie stellen sich den gefährlichsten Schurken. Durch die Kämpfe gegen Shredder, die Kraang und vielen anderen superstarken Mutanten, lernen die Turtles sich auf sich selbst zu verlassen und sind erst im Team richtig stark. Sie werden allmählich zu den Helden, zu denen sie bestimmt sind. und na klar, richtige Helden brauchen richtige Pizza! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles Altersempfehlung: ab 6