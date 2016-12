Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Die große Matschparty USA 2014 Merken Die Monstertrucks veranstalten eine Matschparty. Auf der Suche nach ihrem Ball lernen Blaze und AJ ihren neuen Freund Schlammbart kennen, der im Wald lebt und Matsch über alles liebt. Blaze beschließt, ihn zur Matschparty mitzunehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines Regie: Andy Poon, Blair Simmons Musik: Randall Crissman

