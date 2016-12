RTL II 03:25 bis 04:15 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Ersatzteillager D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kordula hat Angst um ihre Tochter Doreen, denn deren Freund Dennis ist in ihren Augen ein gefährlicher Kleinkrimineller. Längst hat sie dem 21-Jährigen den Kontakt zu ihrer Tochter untersagt, woraufhin dieser gedroht hat, Doreen zu entführen. Cora Reinhardt und Chris Teuber observieren Dennis und entdecken, dass er tatsächlich in illegale Geschäfte verwickelt ist. Carsten Stahl, Sascha Noveski und Michael Falkenberg unterstützen das Ermittler-Duo bei diesem Einsatz. Dabei kommen sie einer Diebesbande auf die Spur, mit der Dennis etwas zu tun haben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 431 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 226 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 161 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:35 bis 04:15

Seit 96 Min.