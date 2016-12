SWR 18:50 bis 19:20 Regionales Wir im Saarland - Grenzenlos Ungewöhnliche Weihnachtsbäume: Ein traditioneller Wettbewerb in Sélestat / Begeisterte Bastler: Ein Dorf im Elsass und seine Weihnachts-Krippen / Interview zum Thema: Streit um Krippen in lothringischen und elsässischen Rathäusern, Gast SR-Journalist Christian Otterbach / Zerbrechliche Kunst: Die einzige Glasbläserin Luxemburgs / Spannender Rundgang: Tour de Kultur entlang der alten Stadtmauer von Metz D 2016 2016-12-05 04:50 Stereo 16:9 Merken Die Reportagen bieten Unterhaltung für die ganze Familie. Sie stellen regionale Ausflugsziele vor, werfen einen Blick hinter die Kulissen kultureller Einrichtungen oder präsentieren auch Restaurants im Lande mit und ohne Sterne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Lütz-Binder Originaltitel: Wir im Saarland