VOX 00:35 bis 01:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Mord ohne Motiv Mord ohne Motiv USA 1995-2005 Stereo 2. Staffel, Folge 41: Chrystal Perry lebt mit ihrer zwölfjährigen Tochter Sarah zusammen in einem kleinen Haus. Eines Nachts wacht Sarah auf, weil sie ihre Mutter um Hilfe rufen hört. Doch dann ist sie plötzlich still. Nach kurzer Zeit schaut Sarah nach ihrer Mutter und sieht sie erstochen auf dem Boden liegen. Die gerufenen Polizisten können nur noch Chrystals Tod feststellen. Bei der Obduktion der Leiche wird außerdem festgestellt, dass Chrystal vergewaltigt wurde. Jedoch hat sich der Mörder bei der Tat selbst verletzt, sodass sein Blut auf die Leiche getropft ist. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12