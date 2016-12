VOX 22:15 bis 23:15 SciFi-Serie Humans Die Zukunft der Menschheit USA, GB, S 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Karen wurde von David Elster erbaut, um seine verstorbene Frau Beatrice zu ersetzen. Leo und die anderen Synths haben sie jedoch nicht akzeptiert. Nach Davids Tod sind sie davon ausgegangen, dass auch Karen nicht mehr lebt. Sie hat vor, sich und die anderen Synths mit Bewusstsein auszulöschen. Karen findet Niska bei George, doch dieses Aufeinandertreffen endet in einer Tragödie. Niska gelingt es, zu Mia, Laura und Joe zu flüchten. Karen bietet Hobb daraufhin ihre Hilfe an, um die Synths aufzuspüren. Leo und Fred finden Max? leblosen Körper am Flussufer und versuchen ihn zu reparieren. Max kann tatsächlich wieder hochgefahren werden, aber sein Root Code ist schwer beschädigt, weshalb er so nicht überlebensfähig ist. Im Fernsehen wird ein Video gezeigt, auf dem Niska zu sehen ist, wie sie Menschen in einem Smash Club tötet. Laura und Joe sind dadurch sehr beunruhigt und wollen, dass die Synths ihr Haus verlassen. Doch plötzlich taucht Karen auf, und nur kurze Zeit später wird das Haus der Familie von der Polizei gestürmt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Bradley (DI Karen Voss) Stephen Boxer (Dr. David Elster) Emily Berrington (Niska) Ivanno Jeremiah (Synth Max) Sope Dirisu (Fred) Gemma Chan (Anita / Mia) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: China Moo-Young Drehbuch: Sam Vincent, Jonathan Brackley Kamera: Simon Archer Musik: Cristobal Tapia de Veer Altersempfehlung: ab 16