RTL 00:55 bis 01:50 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Auf Eis CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Frauenheld Trip Wilmont und seine neue Liebschaft Paula Levine werden tot in Trips Studentenwohnheimzimmer gefunden. Alles deutet auf eine Kohlendioxidvergiftung hin, fraglich ist aber, woher das tödliche Gas kam. Schließlich finden Sara und Greg ein verdächtiges Loch, das vom Nachbarraum aus in die Wand gebohrt wurde. Das Zimmer gehört einem gewissen Zack Capola, der für die Tatzeit allerdings ein Alibi besitzt. Dennoch liefert er den Ermittlern einen wichtigen Hinweis, der das Team auf die Spur von Susan Hemmington führt, Trips Ex-Freundin. Doch ist sie wirklich die Täterin? Derweil muss sich Ecklie um eine verschwundenen Leiche kümmern, die plötzlich auf einer Bank vor dem CSI-Hauptquartier wieder auftaucht - mit einem Partyhut auf dem Kopf und einer Zigarre im Mundwinkel. Macht sich jemand einen Scherz mit den Kriminalisten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Marc Vann (Conrad Ecklie) Jorja Fox (Sara Sidel) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard Lewis Drehbuch: Josh Berman Kamera: David Stockton Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12