RTL NITRO 18:55 bis 19:25 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Der Mann im Schneemann USA 1967 2016-12-06 14:55 Der amerikanische Pilot Captain Morgan und seine Crew halten sich im Tunnel der "Helden" versteckt. Als Hogan und seine Männer von Major Hochstetter strafversetzt werden, sieht es schlecht aus: Aus dieser Baracke führt kein Tunnel. Während eines gewaltigen Schneesturms können auch Morgan und seine Leute unbemerkt in die Baracke ziehen. Als Hogan schließlich mit Hilfe eines Schneemannes die Flucht plant, zweifeln alle an seinem Verstand - zu Unrecht, wie sich bald herausstellt ... Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Bob Sweeney Drehbuch: Bernard Fein, Arthur Julian, Albert S. Ruddy Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding