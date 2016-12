RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Randale USA 1994 2016-12-06 12:10 Live TV Merken Troy Cochran und seine Brüder terrorisieren die Gegend, jagen Tankstellen in die Luft, rauben und vergewaltigen. Sie haben ein Armeedepot überfallen und dabei zahlreiche Waffen erbeutet, die sie nun verkaufen wollen. Ein ehemaliger Häftling, der während der Bewährungszeit zum Anlageberater ausgebildet wurde, stellt sich als Köder zur Verfügung, wird jedoch enttarnt. Eine mutige Zeugin, die sich nicht einschüchtern lässt und auf ihrer Anzeige beharrt, wird von den Cochran-Brüdern entführt. Walker und Trivette verfolgen die miesen Kerle und ihr Opfer bis auf ihre Ranch, wo sie selbst in Lebensgefahr geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Noble Willingham (C.D. Parker) Clarence Gilyard (Jimmy Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Clarence Gilyard (James Trivette) Ely Pouget (Rhonda Guthrie) Lise Cutter (Pamela) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Gregory S. Dinallo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Velton Ray Bunch