ONE 03:30 bis 04:15 Serien Die Stein Ende gut... D 2011 Live TV Merken Katja und Stefan planen ihre Hochzeit. Geheiratet wird im kleinen Kreis, da sind sie sich einig. Trotzdem schafft es Katja kaum, sich neben der Schule um die Vorbereitungen zu kümmern. Sie macht sich Sorgen um den Schüler Nils, der seine MSA-Prüfung abbricht und nicht mehr zur Schule kommt. Stattdessen versucht er, sich als Computer-Hacker einen Namen zu machen. Obendrein kommt Alexander Fumetti auf die Idee, ein Eliteinternat zu gründen; ein erstes, nobles Schulgebäude hat er schon im Auge. Als plötzlich eine größere Summe vom Schulkonto verschwindet, ist die Vertretungssekretärin Frau Kirsch schockiert. Fumetti gerät in Erklärungsnot. Katja kann Nils überreden, Fumetti zu helfen, das Geld, das durch einen Angriff aus dem Internet verloren ging, wieder aufzuspüren. Bei den Hochzeitsvorbereitungen legt sich Christa sehr ins Zeug. Während des Polterabends bricht sie plötzlich zusammen und muss ins Krankenhaus. Katja will die Hochzeit abblasen, aber da hat sie die Rechnung ohne ihre Mutter gemacht. Ob Katja und Stefan sich nun endlich trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Peter Altmann Drehbuch: Sebastian Orlac Kamera: Voxi Bärenklau

