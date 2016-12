ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 176 D 2006 Stereo Live TV Merken Zwischen Laura und Alexander kommt es zu einer Aussprache. Beide sind sich klar darüber, dass sie nur geschwisterliche Gefühle füreinander zulassen dürfen. Laura fällt das derzeit nicht besonders schwer: Dank ihrer Liebe zu Christian sieht sie gute Chancen, mit Alexander wie mit einem Bruder umgehen zu können. Robert lässt indes Katharina gegenüber eine unbedachte Bemerkung über Alexander und Laura fallen. Katharina stellt ihren Mann daraufhin zur Rede. Alexander muss gestehen, seine Schwester geküsst zu haben. Alfons fühlt sich unwohl, weil Franz ihn in seine Lügen eingebunden hat. Während Viola glücklich ist, alle Schulden durch Alfons' vermeintlichen Lottogewinn losgeworden zu sein, glaubt auch Hildegard, dass Alfons zu unverhofftem Geldsegen gekommen ist und fragt sich, warum ihr Gatte ihr davon noch nichts erzählt hat... Werner fühlt sich im Kampf um den Fürstenhof als Sieger auf der ganzen Linie. Er gibt Elisabeth diskret zu verstehen, sie könne nun wieder das Hotel verlassen. Elisabeth verdeutlicht Alfons indes behutsam, dass sie von Charlottes und Alfons' Geheimnis weiß. Als sich Elisabeth von Werner verabschieden will, überrascht sie ihn mit Charlottes Tagebuch in der Hand. Werner ist im Begriff, es zu verbrennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Siegi Jonas Drehbuch: Gabriele Kosack