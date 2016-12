ONE 15:30 bis 17:00 Komödie Weniger ist mehr D 2013 2016-12-06 06:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Frank Schuster hat fast alles, was ein Mann sich wünschen kann: eine tolle Frau, wunderbare Kinder, Erfolg im Beruf, ein luxuriöses Haus und ein schickes Auto. Nur eines hat der Manager zum Leidwesen seiner Familie nicht: Zeit. Erst nachdem er mit viel Glück einen Autounfall überlebt, realisiert der Workaholic, dass es im Leben Wichtigeres gibt als die Karriere. Er hängt seinen Job an den Nagel, um nur noch für seine Familie da zu sein. Aber die erträumte Idylle will sich einfach nicht einstellen, im Gegenteil: Franks Einmischungen in die Haushaltsführung bringen den Familienfrieden gehörig ins Wanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benno Fürmann (Frank Schuster) Ulrike C. Tscharre (Veronika Schuster) Janina Fautz (Janina Schuster) Lara Sophie Rottmann (Leonie Schuster) Stefan Merki (Hans) Elisabeth von Koch (Marla) Philipp Moog (Roger) Originaltitel: Weniger ist mehr Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Gunnar Fuss Musik: Andrej Melita Altersempfehlung: ab 6