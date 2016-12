ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Für immer 30 D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Viele Jahre war Werbefachmann Timo Wittmann der Beste in seinem Beruf. Doch er will nicht wahrhaben, dass in dem schnelllebigen Geschäft sein Stern längst gesunken ist. Als sein Chef Susanne Andersen als neue Art-Direktorin einstellt, nimmt Timo verärgert den Hut. Kampflos wird er das Feld aber nicht räumen. Um allen zu zeigen, dass ohne ihn nichts läuft, verkleidet er sich als 30-jähriger Nachwuchswerbetexter und findet sich unerkannt in Susannes Team wieder. Dabei stellt sich heraus, dass die Neue nicht nur ihren Job beherrscht. Sie bringt auch seine Libido in Wallung. Soll Timo sie fertigmachen oder auf seine Gefühle hören?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Eitner (Timo Wittmann / Ben Wiesner) Marie-Lou Sellem (Susanne Andersen) Sidonie von Krosigk (Laura Wittmann) Jürgen Tarrach (Achim Lübertz) Hanns Zischler (Hans Kranich) Miriam Morgenstern (Franzi) Andreas Agler (Blumenkurier) Originaltitel: Für immer 30 Regie: Andi Niessner Drehbuch: Ilja Haller Kamera: Bernd Neubauer, Peter Schmehl Musik: Philipp F. Kölmel