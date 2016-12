RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Dokusoap Real Detective - Fälle, die man nicht vergisst Finsternis CDN 2016 2016-12-05 00:30 HDTV Merken Der erfahrene Detective Tommy Ray wird nachts zu dem Fundort einer Leiche gerufen. Ein Mann namens Alvin Johnson wurde erschossen auf der Straße neben seinem Van aufgefunden. Obwohl er selbst im Besitz einer Pistole war, schien er diese nicht zu seiner Verteidigung verwendet zu haben. Alvins Frau Carmen und seine Stieftochter Lisa sind am Boden zerstört, als Detective Ray sie über ihren Verlust informiert. Voller Mitleid unterstützt Ray die verzweifelte Familie, hilft ihnen, staatliche Gelder in Anspruch nehmen zu können und kauft für sie ein. Ray will den undurchsichtigen Fall unter allen Umständen aufklären und Alvins Mörder finden, damit die Verbliebenden mit dem tragischen Todesfall abschließen können. Doch im Laufe der Ermittlungen kommt der Detective zu einer erschreckenden Erkenntnis: Die Johnsons scheinen nicht die Menschen zu sein, für die er sie gehalten hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Real Detective