RTL NITRO 12:55 bis 13:35 Actionserie Walker, Texas Ranger Truck Stop USA 1994 Live TV Merken Buddy Skyhawk, ein Freund von Walker, wird bei einer Lastwagentour überfallen, beraubt und niedergeschossen. Walker und Trivette nehmen die Spur auf und finden die Truck-Stop-Kellnerin Kelly, die offenbar den Highway-Piraten die entscheidenden Tipps gibt. Walker und Trivette klügeln einen Plan aus. Trivette soll als Lockvogel agieren, doch der Plan geht gründlich daneben, als er in die Hände der Gangster fällt. Walker bleibt nur noch eine Chance: Er muss sich allein in das Hauptquartier der Piraten einschleichen und Trivette befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Judson Mills (Francis Cage) Ely Pouget (Rhonda Guthrie) Jordan Lund (Frank Slattery) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Gordon T. Dawson Kamera: Frank E. Johnson Musik: Christopher Franke, Velton Ray Bunch