RTL NITRO 09:55 bis 10:35 Krimiserie Leverage Folge: 45 Gipfelstürmer USA 2011 HDTV Karen Scott sucht Nate auf, da ihr Mann von seiner letzten Klettertour nicht zurückgekehrt ist. Sie befürchtet das Schlimmste, denn kurz vor Alans Abreise kam es zum Eklat zwischen ihm und seinem Geschäftspartner: Alan bezichtigte John illegaler Machenschaften. Nate zögert keine Minute und schickt seine Kollegen Eliot und Parker los. Die beiden sollen nicht nur nach dem Vermissten suchen, sondern auch nach einem Notizbuch, in dem sich möglicherweise Beweise für Alans Anschuldigungen finden. Und auch Sophie ist mit von der Partie, ihr Job ist es, ihren weiblichen Charme spielen zu lassen, um John und dessen Gefolge, die ebenfalls an der Bergtour teilgenommen haben, abzulenken. Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Christian Kane (Eliot Spencer) Aldis Hodge (Alec Hardison) Beth Riesgraf (Parker) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Haley Talbot (Karen Scott) Eric Stoltz (Alan Scott) Originaltitel: Leverage Regie: Dean Devlin Drehbuch: Joe Hortua, John Rogers Kamera: Alan Caso Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 6