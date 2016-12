RTS Deux 15:10 bis 16:10 Sonstiges Temps présent Viols sur le campus CH Stereo Untertitel Merken Sur les campus universitaires américains règne une véritable culture du viol. Près de 90 universités ont été touchées par le fléau et sont actuellement visées par une enquête. Or, dans tous les cas, les victimes doivent faire face à la stigmatisation et au silence. Dans l'univers feutré des grandes académies, où l'élite américaine est préparée à prendre de hautes fonctions sociales, on préfère jeter le voile sur ces drames. Les fraternités, ces groupes d'étudiants mâles, sont montrés du doigt, mais aussi les sportifs universitaires, surreprésentés dans les cas de viols. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent