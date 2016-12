RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Der Anschlag D 1998 Stereo Merken Auf dem Weg zu Susannes Wiederaufnahmeverfahren geschieht eine Katastrophe: Auf sie, Maybach und den begleitenden Polizisten wird ein Anschlag verübt. Der Polizist ist sofort tot, Maybach wird schwer verletzt, nur Susanne selbst bleibt aufgrund eines glücklichen Zufalls verschont. Doch bevor der Killer verschwindet, droht er Susanne, auch sie zu töten, falls sie eine Beschreibung seiner Person abgeben sollte. Wie ernst die Drohung gemeint ist, begreift Susanne, als sie wenig später einen anonymen Brief erhält, in dem der Killer ihr versichert, dass er auch vor der Ermordung ihrer Kinder nicht zurückschrecken wird. Die völlig panische Susanne behauptet nun offiziell, den Täter nicht identifizieren zu können. Nur Vivi gegenüber sagt sie die Wahrheit. Als Pfarrer Ahrens über Vivi von Susannes Not erfährt, arrangiert er für Susanne ein Treffen mit ihren Kindern. Maximilian Ahrens gelingt es schließlich, Susanne von der Sicherheit des von der Polizei angebotenen Zeugenschutzprogrammes für die Kinder zu überzeugen und sie zu einer Aussage gegen den Killer zu bewegen. Da Vivi Susanne in dieser schwierigen Zeit liebevoll zur Seite steht, kommt es zwischen Walter und ihr zu heftigen Eifersuchtsszenen. Als Walter schließlich noch herausfindet, dass Susanne und Vivi ein Verhältnis hatten, trennt sie sich wutentbrannt von Vivi. Unterdessen kann Katharina den Alltag im Gefängnis nicht mehr ertragen. Mona erkennt die finanziellen Möglichkeiten, die in Katharinas kaum mehr zu beherrschender Sehnsucht nach Freiheit liegen: Sie überredet den ihr inzwischen völlig ergebenen Kittler, Katharina gegen gute Bezahlung für eine Nacht in Freiheit aus Reutlitz herauszuschaffen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Richard Mackenrodt, Joachim Kosack Musik: Michael Dübe