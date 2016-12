RTL Plus 21:50 bis 22:40 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die Verführung D 1998 Stereo Merken Mona erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihre frühere Mitarbeiterin Mandy sich inzwischen ganze Teile des Rotlicht-Geschäftes sowie Monas Konten angeeignet hat. Nun steht Mona plötzlich mit leeren Händen da und kann ihre Schulden bei Walter nicht bezahlen. Diese ist furchtbar wütend über die entgangene Wiedergutmachung und schlägt Mona brutal zusammen. Uschi streicht ihr daraufhin 50.000 Mark ihrer Forderungen als Schmerzensgeld für Mona. Auf der Krankenstation kommt Mona schließlich auf eine Idee, wie sie schnell wieder zu Geld kommen kann: Sie will den Drogenhandel im Knast übernehmen. Mit weiblicher Verführungskunst gelingt es ihr, den Vollzugsbeamten Kittler dazu zu bewegen, für sie Kokain nach Reutlitz zu schmuggeln. Unterdessen sitzt Walter, die bei den Frauen wegen ihrer brutalen Aktion im Moment schlecht angesehen ist, im Bunker ein. In Gesprächen mit Susanne begreift Vivi, dass Walter derart aggressiv ist, weil sie zunehmend vereinsamt. Vivi bittet Jutta schließlich, Walter im Bunker besuchen zu dürfen. Erstaunlicherweise willigt Jutta ein. Zwischen Vivi und Walter kommt es zur Versöhnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Cornelia Deil-Sanoh, Joachim Kosack Musik: Michael Dübe