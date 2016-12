RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Nur das Schicksal kennt den Weg D 1999 Stereo Merken Martha erlebt bei einem Einkauf im Supermarkt, wie eine Angestellte, Anne Mangold, mit einem Schwächeanfall zusammenbricht. Martha kann Anne überreden, sich im Krankenhaus von Dr. Stefan Frank untersuchen zu lassen. Stefan findet heraus, dass Anne Mangold von Geburt an nur eine Niere hat, und auch dieses Organ funktioniert nun nicht mehr. Anne muss an die Dialysemaschine, bis sich ein Spenderorgan gefunden hat. Leider hat Anne eine sehr seltene Blutgruppe, sodass nur eine Spenderniere aus dem engsten Familienkreis in Frage kommt. Familienangehörige existieren jedoch nicht mehr - bis auf eine Ausnahme: Anne erzählt Dr. Frank, dass sie mit 16 Jahren eine Tochter zur Welt gebracht hat, die sie damals jedoch auf Drängen ihrer Eltern zur Adoption freigeben musste. Dr. Frank gelingt es tatsächlich, Janine, Annes Tochter, ausfindig zu machen, die als Tierpflegerin in einem kleinen Zirkus arbeitet. Doch Janine will nichts von ihrer leiblichen Mutter wissen, die sie im Stich gelassen hatte. Erst als sich Annes Zustand dramatisch verschlechtert, willigt Janine ein, ihrer Mutter gegenüberzutreten... Stefan bekommt einen Anruf von seinem Doktorvater Prof. Kaiser aus Hamburg. Er legt Stefan die Einstellung eines jungen Kollegen ans Herz. Stefan ist begeistert, da in der Waldner-Klinik dringend Ersatz für Roehrs gebraucht wird. Als der junge Bewerber, Dr. Jan Winter, Stefan auch im persönlichen Gespräch überzeugen kann, steht der Neueinstellung nichts mehr im Wege. Alfons stellt unterdessen in der Villa Frank endlich seine neue "Flamme" vor: Cornelia, kurz Neli genannt, ist ein Mädel vom Lande und ganz nach Marthas Geschmack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Jacques Breuer (Dr. Jan Winter) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Claudia Wenzel (Irene Kadenbach) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Olivia Silhavy (Anne Mangold) Sophie Schütt (Carmen) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Mark Rosenberg, Jerzy May, Jens Jendrich